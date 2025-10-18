لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

استضاف الإعلامي يوسف الحسيني، أحد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم والموجود حاليا في مصر، وهو الأسير محمود العارضة أحد أبرز الأسماء المفرج عنها والذي حكى كواليس حبسه في السجون الإسرائيلية.

وقال محمود العارضة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء جديد" على فضائية "المحور"، إنه من الضفة الغربية وعنده 50 عاما، وتم اعتقاله مرتين، المرة الأولى في التسعينات، ثم دخل السجن مرة أخرى حتى خرج الآن.

وأضاف أن ظروف الإفراج كانت مفاجئة فنحن مقطوعين عن العالم ومحبوسين في عزل انفرادي، حتى سمعنا أن إدارة السجون بدأت تخرج مجموعة من الأسرى إلى غرف الانتظار، ظننا أنها حركة تنقلات بين السجون ولم نسمع صوت الكلاب البوليسية أو قنابل الصوت كما هو معتاد في التعامل مع الأسرى.

وتابع: في تلك الليلة لم يحدث ذلك وأخرجوا الأسرى بهدوء فدخلت الفرحة في قلوبنا وحضرت الباصات إلى السجون، وتم إبلاغنا بأني من المفرج عنهم وأن يجهز حاله للخروج.

وأكد محمود العارضة، أنه لم يشعر بالفرح إلا عندما وطأت قدمه أرض مصر وصعد إلى الباص المصري ورأيت أول مصري في حياتي لم أصدق هذه اللحظة التاريخية.