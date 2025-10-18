التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى حول عدم إلتزام سائقين بتسعيرة المواصلات

ردَّ الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على شكاوى عدم انضباط أسعار المواصلات بين المحافظات في الأقاليم بعد قرار لجنة التسعير برفع أسعار المحروقات، قائلًا: "هناك ربط بين المحافظات كلها، ومنذ صدور قرار لجنة التسعير تم التنسيق مع المحافظين، وأقرت اللجان الزيادة وفقًا للمعادلة السعرية المقررة، وبالتالي سرى ذلك على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات".

الربط بين المحافظات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "الربط بين المحافظات أسهم في تحديد المعادلة السعرية".



ولفت إلى أنه في حال مخالفة أي خط للتسعيرة بإمكان المواطن إرسال رقم السيارة والتوقيت إلى مبادرة "صوتك مسموع"، مع كتابة طبيعة المشكلة.

عدم التزام بعض السائقين

وكشف متحدث التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع تلقت حتى ظهر اليوم نحو 126 شكوى من عدم التزام بعض السائقين بالحدود المعلنة في تسعيرة المواصلات من مختلف المحافظات، وفي مقدمتها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، بني سويف، وسوهاج، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مباشرة مع سكرتارية السادة المحافظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مديريات التموين والإدارة العامة للمرور

وأوضح أن متوسط الزيادات في التسعيرة يتراوح بين "10 و15%" بحسب خطوط السير وطول المسافة، مؤكدًا أن عمل اللجان يتم تحت إشراف المحافظين، وبمشاركة مديريات التموين والإدارة العامة للمرور، كما يتم نشر التسعيرة في المواقف وتعليقها على لافتات صباحًا، إلى جانب نشرها على الصفحات الرسمية للمحافظات.