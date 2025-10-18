قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى حول عدم إلتزام سائقين بتسعيرة المواصلات

خالد قاسم
خالد قاسم
محمد البدوي

ردَّ الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على شكاوى عدم انضباط أسعار المواصلات بين المحافظات في الأقاليم بعد قرار لجنة التسعير برفع أسعار المحروقات، قائلًا: "هناك ربط بين المحافظات كلها، ومنذ صدور قرار لجنة التسعير تم التنسيق مع المحافظين، وأقرت اللجان الزيادة وفقًا للمعادلة السعرية المقررة، وبالتالي سرى ذلك على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات".

الربط بين المحافظات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "الربط بين المحافظات أسهم في تحديد المعادلة السعرية".


ولفت إلى أنه في حال مخالفة أي خط للتسعيرة بإمكان المواطن إرسال رقم السيارة والتوقيت إلى مبادرة "صوتك مسموع"، مع كتابة طبيعة المشكلة.

 عدم التزام بعض السائقين

وكشف متحدث التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع تلقت حتى ظهر اليوم نحو 126 شكوى من عدم التزام بعض السائقين بالحدود المعلنة في تسعيرة المواصلات من مختلف المحافظات، وفي مقدمتها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، بني سويف، وسوهاج، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مباشرة مع سكرتارية السادة المحافظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مديريات التموين والإدارة العامة للمرور

وأوضح أن متوسط الزيادات في التسعيرة يتراوح بين "10 و15%" بحسب خطوط السير وطول المسافة، مؤكدًا أن عمل اللجان يتم تحت إشراف المحافظين، وبمشاركة مديريات التموين والإدارة العامة للمرور، كما يتم نشر التسعيرة في المواقف وتعليقها على لافتات صباحًا، إلى جانب نشرها على الصفحات الرسمية للمحافظات.

التنمية المحلية خالد قاسم وزارة التنمية المحلية المحروقات أسعار المحروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. جسر حضاري يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح بعدسة شابة

حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية

عقوبات رادعة تنتظرهم.. تحرير 8 محاضر حرق مكشوف في 3 مراكز بأسيوط

محافظ الغربية

عقب ختام المولد..محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد الأحمدي

بالصور

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد