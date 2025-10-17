قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة

محمد البدوي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تتابع بشكل مكثف مع المحافظين، الإجراءات الميدانية الخاصة بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر.

وأوضح «قاسم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”،  أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية كانت في حالة انعقاد دائم منذ فجر اليوم؛ لمتابعة ما يجري في المحافظات كافة، مؤكدًا أن الوزيرة تتابع شخصيًا مع المحافظين تنفيذ التوجيهات الخاصة بتحديد التعريفة الجديدة، من خلال تشكيل لجان ميدانية تضم “مسؤولي المواقف، والمرور، والتموين، ومباحث المرور”.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن هذه اللجان عقدت اجتماعات مكثفة في جميع المحافظات لتحديد تعريفة الركوب الداخلية والخارجية، واعتمادها رسميًا في ضوء الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، مع ضمان التنسيق الكامل بين المحافظات المتجاورة لتوحيد خطوط التسعيرة وضمان العدالة للمواطنين.
 

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد أن الوزيرة وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والنقل الجماعي؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشددًا على ضرورة وضع اللافتات والبنرات في المواقف الرئيسية تتضمن الأسعار الرسمية، إلى جانب وضع استيكرات واضحة على السيارات من الأمام والخلف توضح خط السير والتعريفة المحددة لكل خط.

وأضاف «قاسم» أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تعمل بالتعاون مع إدارات المرور والمواقف على فرض رقابة صارمة؛ لمنع أي استغلال للمواطنين، مؤكدًا أن كل من يتجاوز أو يفرض تسعيرة مخالفة؛ سيتعرض للمساءلة القانونية الفورية.

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عبير صبري
ناهد السباعي
حنان مطاوع
