الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 158 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (10 : 16  أكتوبر 2025).  

أبرز الأنشطة والفعاليات: 

*الجمعة 10 أكتوبر:*
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم بالقطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والذي بدأت أعمال تنفيذه في شهر يوليو الماضى بالتنسيق مع المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية .

*الأحد 12 أكتوبر:*
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي العاشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 حتى 16 أكتوبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للوزارة للعام 2025 / 2026، التي تهدف إلى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

*الإثنين 13 أكتوبر:* 
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفريق عمل من الجامعة الألمانية وعدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية والمحافظة وبصفة خاصة في مجالات التطوير الحضري  قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

*الثلاثاء 14 أكتوبر:*
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين لبحث عدد من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات ومجالات التعاون المشترك وعلى رأسها تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومختلف محافظات الجمهورية .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحى الآمن  بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 64.5 مليون جنيه.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقها اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وممثل صندوق "تحيا مصر"،  والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أعمال التطوير الشامل لحديقة المسلة التراثية بمنطقة الزمالك بالقاهرة ، بعد الانتهاء من تنفيذ خطة متكاملة لإحياء الحديقة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع قيمتها التاريخية والجمالية .

ورافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جولة ميدانية بمدينة بدر،  لمتابعة مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل، وخلال الاجتماع تم استعرض مستجدات مختلف الأعمال التي يتم إجراؤها في بحيرة البردويل خلال المرحلة الحالية، بما تشمله من أعمال التكريك والبوغاز، وتطوير الأرصفة، وحلقات السمك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة من تطوير البحيرة.

*الأربعاء 15 أكتوبر:*
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 16 أكتوبر:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء الوزارة الاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والذى تم التصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية، حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية في هذا الشأن ، لتنظيم دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين بعدد ٢٧ محافظة بواقع عدد ٥ موظف من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء دورة التقنين لكل طلب.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بحيي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة كلا فيما يخص للنيابات العامة والإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية المتمثلة في انتشار البناء بدون ترخيص وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية

