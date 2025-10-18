في 10 ساعات.. طلحة: المشاة بحرب أكتوبر أحدثوا خسائر بالدبابات الإسرائيلية 63 %

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أنه بعد عبور قوات المشاة المصرية خط بارليف وقناة السويس بدأ المهندسين بالعبور بقوارب أخرى لفتح ثغرات في الساتر الترابي تمهدا لنقل الدبابات.



وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قوات المشاة نجحت خلال 10 ساعات بدون انضمام الدبابات في إحداث خسائر في الدبابات الإسرائيلية بنسبة 63 % ".

وأوضح أن مصر خسرت سيناء في 1967 لأسباب عديدة، وحينها كانت مصر مثال للدولة التي قبلت الخسارة لحرب قبل أن تبدأ، وفي حرب 1973 كانت مصر مثالا لدولة صممت وأرادت كسب الحرب قبل أن تبدأ، وذلك بفضل التخطيط والإصرار والدراسة والإصرار على رد كرامة وشرف العسكرية المصرية والوطن .



واختتم اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن التحديات والمخاطر هي أحد سمات الحرب، موضحا أن مواجهة التحديات يتطلب الاعتماد على إرادة القتال والدعم الشعبي وليس فقط من خلال الشعارات، وحتمية استعادة الأرض بالقتال والسياسة وبكل غال ونفيس.