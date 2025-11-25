قانوني يفجر مفاجأة في قضية رمضان صبحي| موعد إنتهاء أزمة التزوير

فجر المحامي محمد رشوان مفاجآة من العيار الثقيل حول موعد إنتهاء أزمة قضية رمضان صبحي والتزوير في أوراق رسمية.



قال محمد رشوان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: للأسف لو قولت أنا متوقع إيه في الحكم ناس كتير هتزعل.



تابع: ربنا يفك كرب رمضان صبحي وأي شاب في سنه وفرد الأمن الغلبان القضية دي مش هنتنهي غير أمام محكمة الإستئناف.ويواجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مصيرا غامضا فى واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بـ المعهد الذي يدرس به إثر حجز محكمة جنايات الجيزة القضية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم مع استمرار حبس اللاعب.



وخضع رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي لـ التحقيقات بمعرفة النيابة العامة فى واقعة تزوير بـ أوراق رسمية.



رمضان صبحي الذي صال وجال فى الملاعب بقميص النادي الأهلي وبيراميدز وخاض تجربة إحترافية فى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي يقبع فى الوقت الراهن خلف القضبان.



بداية أزمة رمضان صبحي

قررت النيابة العامة بأبو النمرس حبس شاب وفرد أمن متورطين في انتحال شخصية اللاعب وأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبح نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.



كما أمرت النيابة العامة بضبط صاحب كافيه لتورطه بواقعة تزوير أوراق رسمية خاصة بلاعب بيراميدز رمضان صبحي وعرضت المتهم الأول على قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي واستدعت موظفين بالمعهد لسماع أقوالهم، إلى جانب تحريات مباحث الأموال العامة لكشف ملابسات القضية.



واعترف الشاب المنتحل بتنفيذ واقعة التزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بإمتحانات رمضان صبحي لاعب بيراميدز مقابل تقاضيه مبلغًا ماليًا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية سماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.