إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بهم في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة وذلك اثر تهور شخص يقود سيارة بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية، اخطارا من قسم شرطة اول المنصورة، من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم امام البنك الاهلي بشارع الجيش ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة اول المنصورة وبالفحص تبين قيام سائق سيارة تسير بسرعة بالاصطدام بـ4 اشخاص وهم كل من:" طارق عبدالعظيم عثمان السعدونى 65 عاما، ومقيم شارع الترعة المنصورة ومصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ، مايكل عزيز ابراهيم 44 عاما، مقيم الحسنية بمدينة المنصورة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نشوى نشأت عبدالباقى 16 عاما، ومقيمة شارع الثانوية بمدينة المنصورة ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومينا مجدى صبحى 32 عاما، مقيم منطقة المجزر بمدينة المنصورة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين جميعا الى مستشفى المنصورة العام التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.