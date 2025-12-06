شوبير يعلق علي مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب.

مباراة البحرين والجزائر

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب... 3 أهداف في 5 دقائق..البحرين 1-2 الجزائر".

3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب

تقدم منتخب الجزائر على نظيره منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف فى 6 دقائق فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.



أحرز منتخب الجزائر الهدف الأول البحرين فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



أحرز رضوان بركان هدف منتخب الجزائر الأول في شباك البحرين فى الدقيقة 24 من متابعة جيدة للكرة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى منتخب البحرين.



البحرين تتعادل.. وجاء الهدف بعد تمريرة من علي مدن أرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند مهدي عبد الجبار وسددها أرضية داخل الشباك في الدقيقة 28.



وفى الدقيقة 30 أضاف منتخب الجزائر الهدف الثاني فى شباك منتخب البحرين بكأس العرب.



وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين في المباراة التى تجمعهما فى الثالثة والنصف عصر اليوم بملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.