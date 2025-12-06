الغيابات أزمة في صفوف بيراميدز قبل مواجهة بتروجيت

يواجه فريق بتروجت نظيره بيراميدز اليوم السبت فى تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز

ويعاني فريق نادي بيراميدز من غياب عدد من لاعبيه وهم محمود زلاكة بسبب الإيقاف، حيث حصل زلاكة على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة.

كما يواصل رمضان صبحى الغياب عن بيراميدز فى لقاء الليلة بسبب قضية التزوير.



و شهدت قائمة بيراميدز عودة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد تعافيه من الاصابة بكدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال.

ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة بينما يحتل بيراميدز وصافه جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.