فن وثقافة

أحمد حلمي يوجه رسالة لـ متابعيه عبر إنستجرام.. شاهد

احمد حلمي
احمد حلمي
باسنتي ناجي

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة خاصة لـ متابعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال خاصية الاستوري.

وكتب أحمد حلمي :"اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما وتعويضهم خيرا عن كل لحظة وجه والم ، اللهم رد كل مريض الي اهله سالماً معافى من كل أذي أو ضرر".

أشادت الفنانة منى زكى، بعلاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمى، مشيرة إلى أنه مصدر الإلهام والدعم لها.

وقالت منى زكى في تصريحات صحفية: “احنا كعيلة بنحب نحافظ على خصوصيتنا، وبنحب شغلنا، لكن مش مهتمين بالشهرة”.

وتحدثت عن زوجها الفنان أحمد حلمي: “جوزى شخص متعدد المواهب ومبدع فى مجالات كتير جدا، ولو حد قعد معاه دقيقتين، وسأله (أعمل إيه؟)، هيقدمله أفضل الأفكار، بصراحة أحمد غير شخصيتى تمامًا”.

ورد أحمد حلمى على زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “إنتى الضى، وبريق حياتى اللى بيدينى الأفكار الحلوة”.

وتألقت النجمة المصرية منى زكي في جلسة تصوير جديدة أقيمت داخل المتحف الكبير، بالتزامن مع طرح برومو فيلمها الجديد "الست"، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي القادم.

وظهرت منى خلال الجلسة بإطلالات أنيقة وعصرية، مستفيدة من الأجواء الفريدة للمتحف لتقديم صور تعكس قوة شخصية العمل وروح البطولة التي تحملها في المسلسل.

فيلم "الست" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين، ويُعد من الأعمال التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مع تركيز على القضايا الإنسانية والعائلية، ما يزيد من حدة الترقب لمتابعته فور عرضه.

وتعتبر جلسة التصوير في المتحف الكبير خطوة فنية لافتة، تعكس اهتمام صناع العمل بالتصوير في مواقع مميزة تعزز القيمة البصرية للعمل، وتمنح الجمهور تجربة مشاهدة ممتعة ومختلفة.

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

