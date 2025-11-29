غير شخصيتى تمامًا.. منى زكي عن علاقتها بـ أحمد حلمي

أشادت الفنانة منى زكى، بعلاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمى، مشيرة إلى أنه مصدر الإلهام والدعم لها.

وقالت منى زكى في تصريحات صحفية: “احنا كعيلة بنحب نحافظ على خصوصيتنا، وبنحب شغلنا، لكن مش مهتمين بالشهرة”.

وتحدثت عن زوجها الفنان أحمد حلمي: “جوزى شخص متعدد المواهب ومبدع فى مجالات كتير جدا، ولو حد قعد معاه دقيقتين، وسأله (أعمل إيه؟)، هيقدمله أفضل الأفكار، بصراحة أحمد غير شخصيتى تمامًا”.

ورد أحمد حلمى على زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “إنتى الضى، وبريق حياتى اللى بيدينى الأفكار الحلوة”.

وتألقت النجمة المصرية منى زكي في جلسة تصوير جديدة أقيمت داخل المتحف الكبير، بالتزامن مع طرح برومو مسلسلها الجديد "الست"، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي القادم.

وظهرت منى خلال الجلسة بإطلالات أنيقة وعصرية، مستفيدة من الأجواء الفريدة للمتحف لتقديم صور تعكس قوة شخصية العمل وروح البطولة التي تحملها في المسلسل.

مسلسل "الست" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين، ويُعد من الأعمال التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مع تركيز على القضايا الإنسانية والعائلية، ما يزيد من حدة الترقب لمتابعته فور عرضه.

وتعتبر جلسة التصوير في المتحف الكبير خطوة فنية لافتة، تعكس اهتمام صناع العمل بالتصوير في مواقع مميزة تعزز القيمة البصرية للعمل، وتمنح الجمهور تجربة مشاهدة ممتعة ومختلفة.