قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسطورة العالم الكروي .. هدى زاهر تُدعّم محمد صلاح ضد ناديه ليفربول
تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية
هل هاتفك منهم.. تحديق HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد فعاليات مسابقة «مداد - اقرأ وارتق»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 تفقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية فعاليات مسابقة «مِداد - اقرأ وارتق» التابعة لمكتب «بناء» في يومها الثاني، حيث تفقد سير الاختبارات وتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب المشاركين وتحقق من جودة الأداء ومصداقية التقييم، واطلع على الأجواء التنافسية الراقية التي تعكس حرص الطلاب على التحصيل والانضباط.

وأكد رئيس المنطقة أن هذه المسابقة تأتي ضمن خطة الأزهر للارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للطلاب، مشيدًا بجهود القائمين على المسابقة لضمان إجراء الاختبارات في أجواء من الشفافية والعدالة، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، وأن المنطقة تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية الطلاب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار الأستاذ نصر مهدي ـ منسق مكتب بناء بالمنطقة، إلى أن المسابقة تهدف إلى اختيار أفضل الطلاب على مستوى المنطقة في المراحل الإعدادية والثانوية، ليتم ترشيحهم للمراحل التالية من المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المسابقة تجري وفق آلية محددة تضمن المساواة بين جميع الطلاب، حيث يتم إجراء الاختبارات من خلال حلقات امتحانية يومية تتضمن خمسة طلاب فقط في كل حلقة، مع توثيق جميع الحلقات بالفيديو لمراجعتها لاحقًا عند الحاجة. 

وتُعدّ المسابقة ميدانًا فكريًّا رفيعًا تهدف إلى تعميق الوعي المعرفي لدى الطلاب، حيث تتناول المرحلة الإعدادية مقرر «أيها الولد» للإمام أبي حامد الغزالي، وكتاب «فن الذكر والدعاء» للشيخ محمد الغزالي، بينما تتناول المرحلة الثانوية كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة» للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، وقد أظهرت الاختبارات مستوى متميزًا من الإعداد والجدية، مما يعكس الأثر التربوي والفكري العميق للمسابقة في تشكيل وعي الطلاب وصقل ملكاتهم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اقرا وارتق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

د.علا خورشيد

المؤتمر الدولي لأورام الصدر : 26 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بمصر بسرطان الرئة

سقوط أمطار

لو في الشارع أو ساكن بالدور الأخير.. الكهرباء تحذر من مخاطر الأمطار

جانب من الاجتماع

رئيس مؤسسة الدعم الفني التشيكي يشيد بما حققته هيئة الرقابة النووية من نجاحات

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد