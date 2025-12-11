رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد فعاليات مسابقة «مداد - اقرأ وارتق»

تفقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية فعاليات مسابقة «مِداد - اقرأ وارتق» التابعة لمكتب «بناء» في يومها الثاني، حيث تفقد سير الاختبارات وتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب المشاركين وتحقق من جودة الأداء ومصداقية التقييم، واطلع على الأجواء التنافسية الراقية التي تعكس حرص الطلاب على التحصيل والانضباط.

وأكد رئيس المنطقة أن هذه المسابقة تأتي ضمن خطة الأزهر للارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للطلاب، مشيدًا بجهود القائمين على المسابقة لضمان إجراء الاختبارات في أجواء من الشفافية والعدالة، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، وأن المنطقة تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية الطلاب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار الأستاذ نصر مهدي ـ منسق مكتب بناء بالمنطقة، إلى أن المسابقة تهدف إلى اختيار أفضل الطلاب على مستوى المنطقة في المراحل الإعدادية والثانوية، ليتم ترشيحهم للمراحل التالية من المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المسابقة تجري وفق آلية محددة تضمن المساواة بين جميع الطلاب، حيث يتم إجراء الاختبارات من خلال حلقات امتحانية يومية تتضمن خمسة طلاب فقط في كل حلقة، مع توثيق جميع الحلقات بالفيديو لمراجعتها لاحقًا عند الحاجة.



وتُعدّ المسابقة ميدانًا فكريًّا رفيعًا تهدف إلى تعميق الوعي المعرفي لدى الطلاب، حيث تتناول المرحلة الإعدادية مقرر «أيها الولد» للإمام أبي حامد الغزالي، وكتاب «فن الذكر والدعاء» للشيخ محمد الغزالي، بينما تتناول المرحلة الثانوية كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة» للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، وقد أظهرت الاختبارات مستوى متميزًا من الإعداد والجدية، مما يعكس الأثر التربوي والفكري العميق للمسابقة في تشكيل وعي الطلاب وصقل ملكاتهم.