ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى مخزن قطع غيار سيارات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى مخزن لقطع غيار السيارات مكون من طابق واحد، بقرية كفر منصور التابعة لمركز كفر شكر ، لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بالحريق.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وسط جهود مكثفة من قوات الدفاع المدني التي باشرت عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأسفر الحريق عن تلفيات محدودة بالمخزن دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.