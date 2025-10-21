حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الآيس.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد بقيام مسجلين خطر بإتخاذ دائرة القسم وكرًا لترويج المواد المخدرة على نطاق واسع بين الشباب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين غزالة والقماش وأثناء قيامهم بترويج كميات من مخدر الآيس.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 103 أكياس تحتوي على مخدر الآيس معدة للتوزيع، ومبالغ مالية متحصلة من تجارة المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري كان بحوزة أحدهم لحماية نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم غير المشروع.

وتم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.