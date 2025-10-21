محافظ القليوبية: إزالة تراكمات الرتش والقمامة بمدخل كفر الجزار على الطريق الزراعي

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال رفع وإزالة كميات كبيرة من تراكمات الرتش والقمامة المتواجدة على الطريق الزراعي بمدخل قرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها، وذلك في إطار حرص المحافظة على استعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارعها ومداخل عاصمة المحافظة.



وأكد المحافظ أن هذه التراكمات كانت تمثل بؤرة تشوه بصري وتسيء للمنظر العام، مشيراً إلى أنه تم على الفور نقل جميع المخلفات والرتش إلى المدفن الصحي المخصص بالمحافظة.

جاءت هذه الأعمال بجهود مكثفة ومعدات الوحدة المحلية لمدينة بنها، وبإشراف ميداني من وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، الذي تابع مراحل الرفع والنقل لضمان تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح رئيس المدينة أن حملات النظافة والمتابعة مستمرة بكافة أنحاء بنها تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بهدف توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، والقضاء على أي مظاهر تسيء للمظهر العام للمحافظة.

في سياق متصل، شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنطقة وغيرها من المواقع المشابهة لمنع تكرار تجمع المخلفات مرة أخرى، موجهًا باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مواطن أو جهة يثبت قيامها بإلقاء الرتش أو القمامة في الطرق العامة أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حق المواطنين في بيئة نظيفة وحضارية.