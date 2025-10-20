القليوبية .. تحرير 1134 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على المخابز والأسواق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية من تحرير إجمالي عدد 1134 محضرًا ومخالفة تموينية خلال حملات موسعة استهدفت المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية وتعليمات الدكتور تامر صلاح مدير مديرية التموين بالقليوبية بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع وجودتها.



ففي مجال المخابز تم تحرير عدد 727 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود ميزان أو قائمة تشغيل للمخابز والتصرف في الدقيق البلدي المدعم وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وعدم نظافة أدوات العجن وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 407 محاضر تموينية شملت سلعًا منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وبيع بأسعار أعلى من المقررة وغلق المحال في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق.

كما تم في مجال المواد البترولية تحرير عدد 73 محضرًا تموينيًا لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول وعدم إعلان مستودعات البوتاجاز عن الأسعار.

وتؤكد مديرية التموين أن حملاتها مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين