ضبط 20.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضمان سلامة السلع الغذائية وحماية حقوق المواطنين، يأتي ذلك في إطار التعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المخالف للمواصفات، تضمنت: 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله بالأسواق،و10.5 أطنان من دقيق استخراج 72% بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

وأكدت المديرية أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها ومنع أي تلاعب أو غش في الأسواق، مشددة على استمرار الرقابة التفتيشية الصارمة على جميع منافذ بيع وتداول المواد الغذائية.

وتعكس هذه الحملات حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية على ضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير سلع آمنة وصحية للمواطنين.