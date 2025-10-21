القبض على 3 أشخاص يديرون مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بإدارة مصنعين "بدون ترخيص".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بإدارة (مصنعين"بدون ترخيص") بالقليوبية أحدهما لإنتاج المخصبات الزراعية وأخر لصهر الخردة والمخلفات الصلبة لإنتاج سبائك معدنية وذلك بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط مالكيهما والمسئولين عنهما، وبحوزتهم (231 طن مواد خام ومنتج نهائى "لأسمدة ومخصبات زراعية وخردة ومخلفات صلبة" مجهولة المصدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.