الداخلية تكشف حقيقة تعرض نزيل للتعذيب داخل محبسه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتعرض نجله "مريض بالفشل الكلوى" للتعذيب داخل محبسه بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية وعدم تقديم الرعاية الصحية له – على غير الحقيقة -.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/9/2023 تم ضبط نجل المذكور (عاطل ، مقيم بالإسكندرية) لإتهامه فى واقعة تسهيل وترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وبتاريخ 26/9/2023 أخلت سبيله على ذمة القضية بضمان مالى ، وخلال فترة حبسه شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات وتلقى العلاج اللازم وتم إعادته لمحبسه دون تجاوز .

تم ضبط ناشر التعليق (والد المذكور - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بنشره لتضرره من سابقة ضبط نجله فى القضية المشار إليها ولغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته مستقبلاً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب .










