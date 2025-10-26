الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، فني تكييف في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال بالإعدام شنقا .

إحالة أوراق فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية إلى المفتي

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل والمستشار عبدالله عبدالرؤوف.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استدرج الأطفال من الطريق العام إلى مسكنه بحجة إعطائهم حلوى، ثم احتجزهم بعيدًا عن ذويهم، قبل أن يقوم بهتك عرضهم بالقوة والتهديد، كما أثبتت التحريات، أن المتهم اعتاد استغلال صغر سن المجني عليهم وقلة حيلتهم لاستدراجهم والاعتداء عليهم جنسيًا.

وكشفت التحقيقات، بإقرار 3 أطفال بتعرضهم للاستدراج والتعدي أكثر من مرة داخل مسكن المتهم، كما شهدت أمهات الأطفال بوجود آثار جسدية ونفسية عليهم عقب الواقعة.

وأكد تقرير مكتب حماية الطفل أن المجني عليهم أصيبوا باضطرابات نفسية حادة تمثلت في الخوف والقلق والصدمات العصبية نتيجة ما تعرضوا له.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة على النحو الوارد بأقوال الأطفال وشهادات ذويهم.