وزير الخارجية: نعمل من خلال كل القنوات لدعم لبنان

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتواصل من خلال كل القنوات المتاحة مع الدول العربية الشقيقة، مع الدول الإقليمية المؤثرة في الشأن اللبناني، والقوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كثفنا بتوجيهات من فخامة الرئيس من هذه الاتصالات في جوهانسبرج، وفي أنجولا كان في فرصة في إجراء اتصالات مع الأمير فيصل وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، ومع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وأجرينا اتصالات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين".

وتابع، أنّ محصلة هذه الاتصالات هو كيفية العمل على تكثيف الجهود لتجنيب أو لتجنب أي تصعيد محتمل أو أي توتر: "يكفينا ما بالمنطقة من أزمات ومن مشاكل إقليمية وهشاشة في الأوضاع الأمنية".

وواصل: "وبالتالي نريد أن نحافظ على الاستقرار النسبي القائم في لبنان وعدم تدهور الأوضاع خلال الفترة القادمة بما يقود إلى أشكال من الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية".