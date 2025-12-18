قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
خبير مصرفي: البنوك المصرية في موجة استردادات تريليونية والاحتياطي بمرحلة آمنة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 ديسمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

قد تستغرق بعض المهام وقتًا أطول من المتوقع، لذا تجنب التوتر. قد تكون نصيحة أحدهم مفيدة بشكلٍ مفاجئ. من الناحية المالية، قد تتبادر إلى ذهنك فكرة جديدة لزيادة دخلك، بشكل عام، تشعر أن يومك متوازن وسهل الإدارة.. 

برج الثور وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

قد يُعرض عليك مشروع جديد في العمل، وقد يُحقق لك فوائد طويلة الأمد قد يجد الطلاب يومهم عاديًا ولكنه قابل للإدارة. قد تشعر بالإرهاق عند التعامل مع مهام كثيرة في وقت واحد، وقد يؤدي الإفراط في الثقة إلى أخطاء يمكن تجنبها. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

ستُنجز المهام المُعلقة أخيرًا. قد تتقدم الاتفاقيات التجارية، مما قد يُحسّن وضعك المالي. قد تُقابل اليوم شخصيةً مؤثرةً، مما قد يفتح لك آفاقًا للتوسع، قد يشعر الطلاب بدافعٍ لاختيار مسارٍ دراسيٍ جديد، ويبقى دعم الوالدين قويًا.  

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

ستستعيد حياتك الزوجية حيويتها، وقد تُلهمك أفكار جديدة لمشروع شخصي مميز. ستزداد ثقتك بنفسك، ولكن تجنب إضاعة الوقت في أنشطة غير مُنتجة، لأنها قد تُعيق عملك المهم. 

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

 كما أنك تحظى بالتقدير على الصعيد الاجتماعي قد تُثمر جهودك في العمل إشادةً من زملائك، وتبدو أوضاعك المالية واعدة. قد تُساعدك فكرة جديدة على إنجاز مهمة مُعلقة، يُمكن للطلاب توقع تقدم مُشجع.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

قد يحظى عملك بالتقدير، وقد يتطلب تحسين الكفاءة بعض التغييرات الطفيفة في روتينك، صحتك جيدة، وقد تكون هناك فرصة لقضاء عطلة قصيرة مع شريك حياتك. إذا كنت تخطط للاستثمارات، فراجع كل التفاصيل بعناية. 

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

قد تنال الاحترام والتقدير على الصعيدين الاجتماعي والمهني. قد ينتهي العمل في الوقت المحدد، وبدعم من صديق، قد تُحل بعض الأمور الشخصية. من الممكن تحقيق مكاسب مالية، وقد يقدم المسؤولون الدعم في بعض المجالات. لن تُطغى لحظات الانشغال على متعة إنجاز المهام. 

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

رحلة قصيرة، ربما متعلقة بالعمل، قد تُحقق نتائج جيدة. يُقدم لك كبار السن في العمل الدعم، ولكن كن حذرًا في معاملاتك المالية. يتحسن أداؤك المهني بتعاون من حولك..

برج القوس وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

قد يساعدك آخرون في إنجاز مهمة هامة. يبقى الدعم العائلي قوياً، ولكن قد تحدث بعض الخلافات مع زميل في العمل. انتبه لصحة والدتك. قد تقضي بعض الوقت في خدمة المجتمع أو الأعمال الدينية. تجنب ترك المهام غير مكتملة بسبب الإهمال 

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

قد تُنعش زيارة مكانٍ ديني مع العائلة روحك. ستتوطد الصداقات، وتُشير التوقعات إلى مكاسب مالية. قد تتلقى أخبارًا سارة اليوم. سيُثمر عملك الجاد، مما يزيد من تأثيرك في العمل. قد يستمتع الأزواج بأوقاتٍ مميزة معًا.. 

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

قد تظهر خطط سفر بسبب العمل أو التجارة. ستنجح في إنجاز المهام المؤجلة منذ فترة طويلة على الطلاب التركيز على دراستهم لتحقيق النجاح. ستكون حياتك الزوجية رائعة. سيدعمك شريك حياتك في عملك. قد يطلب الأطفال بعض المستلزمات الأساسية. 

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 

 هذا وقت مناسب للتقدم؛ فالجهود الصحيحة ستؤتي ثمارها. يستمر الاهتمام بالعمل الاجتماعي قد ينتقدك البعض ويشتتون انتباهك عن أهدافك. التخطيط لمشروع تجاري جديد أمرٌ مُناسب قد تلتقي بصديق بعد بضعة أيام.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم توقعات برج الحمل برج العقرب برج الدلو برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

أجهزة طبية

بالتعاون مع الأورمان| شركة للثروة المعدنية تدعم مستشفي شلاتين المركزي بأجهزة طبية ضرورية

جانب من الاجتماع

تنسيق مشترك بين جهازي العاشر وبدر لربط خط صرف صحي قطر 900مم بطريق المطورين الجنوبية

جانب من الجولة

نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد