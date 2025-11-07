بدرية طلبة تعزي محمد رمضان في وفاة والده

حرصت الفنانة بدرية طلبة علي نعي والد النجم محمد رمضان، والذي وافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض بالقلب .

ونشرت بدرية طلبة صورة لمحمد رمضان ووالده عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: “البقاءلله في والد زميلنا واخونا الغالي محمد رمضان ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرك يامحمد علي فراقه”.



انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.



وغادر الفنان محمد رمضان المقابر بعد إتمام مراسم الدفن، ووجّه الشكر لكل من شاركهم لحظات الوداع، قائلاً: "عظم الله أجركم جميعًا، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد."