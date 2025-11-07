قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
فن وثقافة

بدرية طلبة تعزي محمد رمضان في وفاة والده

بدرية طلبة تنعي محمد رمضان في وفاة والده
بدرية طلبة تنعي محمد رمضان في وفاة والده
علا محمد

حرصت الفنانة بدرية طلبة علي نعي والد النجم محمد رمضان، والذي وافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض بالقلب .                                                                          

ونشرت بدرية طلبة صورة لمحمد رمضان ووالده عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: “البقاءلله في والد زميلنا واخونا الغالي محمد رمضان ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرك يامحمد علي فراقه”.


انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.
 

وغادر الفنان محمد رمضان المقابر بعد إتمام مراسم الدفن، ووجّه الشكر لكل من شاركهم لحظات الوداع، قائلاً: "عظم الله أجركم جميعًا، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد."

الفنانة بدرية طلبة محمد رمضان نعي والد النجم محمد رمضان شقيقها محمود رمضان وفاة والد محمد رمضان

