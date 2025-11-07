انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.



وغادر الفنان محمد رمضان المقابر بعد إتمام مراسم الدفن، ووجّه الشكر لكل من شاركهم لحظات الوداع، قائلاً: "عظم الله أجركم جميعًا، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد."



ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أفلامه "أسد"، الذي تدور أحداثه في حقبة المماليك، حيث يجسد شخصية "علي الفارسي" الذي يقود الزنوج في ثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. ويُعد العمل من الإنتاجات التاريخية الضخمة التي تسلط الضوء على فترة مهمة من التاريخ الإسلامي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، على قاسم، وهو من إخراج محمد دياب.

