قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولمبية المصرية تعتمد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية ولجانها الرئيسية
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد التهامي يعزي محمد رمضان في وفاة والده

أحمد التهامي ينعي محمد رمضان في وفاة والده
أحمد التهامي ينعي محمد رمضان في وفاة والده
علا محمد

حرص الفنان أحمد التهامي  علي نعي والد النجم محمد رمضان، والذي وافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض بالقلب خلال الأعوام الماضية.                                                                          

وشارك التهامي صورة لمحمد رمضان ووالده عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق:"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ..
خالص التعازي للزميل و الصديق النجم #محمد_رمضان في وفاة والده .. الله يرحمه و يغفرله برحمته الواسعة.. البقاء لله
نسألكم الدعاء و قرأة الفاتحة".

انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.
 

وغادر الفنان محمد رمضان المقابر بعد إتمام مراسم الدفن، ووجّه الشكر لكل من شاركهم لحظات الوداع، قائلاً: "عظم الله أجركم جميعًا، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد."

الفنان أحمد التهامي أحمد التهامي نعي والد النجم محمد رمضان محمد رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

هل الحكومة مجبرة على تقديم استقالتها بعد انتخاب برلمان جديد؟

علم الروم

مصر القومي: اتفاق الديار القطري يعيد الثقة في أسواق دولتنا

انتخابات النواب

في حضن الأم .. صوت الوطن يعلو وقصة حب مصر تُروى بانتخابات النواب بالخارج

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد