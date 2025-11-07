أحمد التهامي يعزي محمد رمضان في وفاة والده

حرص الفنان أحمد التهامي علي نعي والد النجم محمد رمضان، والذي وافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض بالقلب خلال الأعوام الماضية.

وشارك التهامي صورة لمحمد رمضان ووالده عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق:"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ..

خالص التعازي للزميل و الصديق النجم #محمد_رمضان في وفاة والده .. الله يرحمه و يغفرله برحمته الواسعة.. البقاء لله

نسألكم الدعاء و قرأة الفاتحة".

انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.



وغادر الفنان محمد رمضان المقابر بعد إتمام مراسم الدفن، ووجّه الشكر لكل من شاركهم لحظات الوداع، قائلاً: "عظم الله أجركم جميعًا، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد."