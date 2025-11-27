غلق 4 معامل بدون ترخيص ومركزين للجلدية والبشرة في حملة بـ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وبالتنسيق مع فرع جهاز حمايه المستهلك ببني سويف برئاسة أحمد دهشان رئيس فرع الجهاز

أسفرت الحملة عن غلق ٤ معامل لإدارتها بدون ترخيص و تم ضبط مركزين للجلدية والبشرة غير مرخصين و تم عمل جلسات للبشره بكنتجات مجهولة المصدر و تم ضبط أمبولات للبشرة منتهية الصلاحية وتبين إدارتهم من قبل أشخاص حاصلين علي مؤهل متوسط و عليه تم التشميع وتم عمل محضر بذلك وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال باقي المنشآت وذلك طبقا للقانون

شارك في الحملة مساعدو مدير إدارة العلاج الحر : الدكتور مصطفي محمد ، الدكتور كريم أحمد ، الدكتور أحمد عادل ، الدكتورة ناردين عبد الحاكم ، الدكتورة آية جمال ،الدكتورة لبني محمد ، ومن فرع جهاز حماية المُستهلك محمود فوزي عضو فرع الجهاز ببني سويف .