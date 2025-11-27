"آليات مواجهة العنف بين الشباب الجامعي" ..ندوة بجامعة بني سويف

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الخدمة الإجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة " ندوة تثقيفية حول “آليات مواجهة العنف بين الشباب الجامعي”.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ثقافة اللاعنف ونشر الوعي الوقائي داخل المجتمع الجامعي، وبإشراف الدكتور حماده محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية ، وبإعداد وتنفيذ الدكتور فضل محمد احمد، وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، حاضر فيها الدكتورة غادة عاطف سيد، الأستاذ المساعد ببكلية علوم الرياضة ومدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة، والدكتورة جمانة رمضان عبدالله، مدرس القانون بكلية الحقوق ونائب رئيس وحدة مناهضة العنف بالجامعة.



وأضح الدكتور طارق علي، أنه خلال الندوة، تم إجراء مناقشة معمقة لصور العنف الأكثر شيوعًا بين الشباب الجامعي، حيث جرى تسليط الضوء على العوامل الرئيسية المؤدية لهذه الظاهرة، واستعراض آليات المواجهة والوقاية الفعّالة منها. كما أكد رئيس الجامعة، على الدور المحوري لوحدات مناهضة العنف داخل الجامعة في توفير التوعية والدعم لجميع الطلاب. وقد لاقى اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين نوّهوا إلى الأهمية الحيوية لمثل هذه الموضوعات التي تساهم في بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن متطلبات مقرر التدريب على المهارات، مما يساهم في تمكين الطلاب عملياً من تنظيم وإدارة الفعاليات والندوات المختلفة.



