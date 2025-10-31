لويس إنريكي قبل مواجهة نيس: راحة اللاعبين ضرورة.. ولا قلق بشأن مستوى باريس سان جيرمان

أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن فريقه قادر على تقديم أداء أفضل في بطولة الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار إراحة بعض نجوم الفريق، ومن بينهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، يأتي في إطار خطة شاملة للحفاظ على الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين، خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية.

قبل مواجهة نيس

جاءت تصريحات إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة، عشية مواجهة نيس المرتقبة المقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي "ليج 1"، والتي يسعى خلالها النادي الباريسي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المخيب أمام لوريان بنتيجة (1-1).

أوضح إنريكي أن المباراة أمام نيس ستكون بمثابة اختبار قوي للفريق قبل المواجهة المنتظرة ضد بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن نيس يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، ويعد من أصعب المنافسين في المسابقة، خصوصًا بعد فوزه في آخر مواجهتين أمام سان جيرمان في "حديقة الأمراء".

فقدان النقاط

أضاف المدير الفني الإسباني: "نحن غير معتادين على فقدان هذا الكم من النقاط على ملعبنا، لكن كرة القدم لا تخلو من التحديات. سنخوض مباراة قوية أمام نيس الذي يعيش فترة إيجابية جدًا، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا. الفوز غدًا سيكون دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة بايرن".

وتابع إنريكي حديثه مؤكدًا أن "تذبذب الأداء والنتائج أمر طبيعي في كرة القدم، كما هو الحال في الحياة، لكننا ندرك أن أمامنا الكثير من التفاصيل الفنية التي تحتاج إلى تطوير. مقارنة بالموسم الماضي، نحن في وضع أفضل على مستوى دوري أبطال أوروبا، لكن في الدوري الفرنسي نحتاج إلى مزيد من الثبات".

الحفاظ على الصدارة

وأشار مدرب سان جيرمان إلى أن هدف الفريق يبقى الحفاظ على الصدارة والمنافسة على اللقب حتى النهاية، موضحًا: "الفريق الذي يتوج بالدوري هو الأكثر ثباتًا في الأداء على مدار الموسم، وليس فقط في أول عشر جولات. نحن في القمة الآن، لكن ما زال بإمكاننا تقديم أداء أقوى وأكثر استقرارًا".

وفيما يتعلق بإصابة ديزيريه دويه، طمأن إنريكي جماهير الفريق بشأن سلامة اللاعبين قائلاً: "عثمان ديمبلي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل، نحن نهتم كثيرًا بسلامة اللاعبين في التدريبات اليومية. الإصابات جزء من حياة أي لاعب محترف، والأهم هو التعامل معها بهدوء واستعادة اللاعبين تدريجيًا".

وشدد المدرب الإسباني: "إذا بدأ أي لاعب يفكر في كيفية تجنب الإصابة، فلن يكون محترفًا. المهم هو أن يؤدي كل لاعب واجبه بثقة وبروح قتالية".

قال إنريكي: "إراحة اللاعبين جزء أساسي من خطتي الفنية. إذا احتاج أحد اللاعبين إلى فترة راحة قصيرة، فذلك لا يمثل مشكلة. منحنا راحة من قبل لمبابي وديمبلي وحققنا نتائج إيجابية بعدها. أريد أن أرى لاعبيّ يعودون إلى التدريبات بطاقة وحماس، وهو ما يحدث بالفعل".

وأضاف: "القرار لا يعتمد فقط على رغبة اللاعب، بل على حالته البدنية والعمرية وطبيعة المباراة المقبلة. نحاول وضع خطة شاملة، لكن الظروف تتغير دائمًا، وعلينا أن نكون مرنين في قراراتنا".

كما أثنى إنريكي على منافسه فرانك إيز، المدير الفني لنيس، واصفًا إياه بالمدرب الذكي الذي يجيد إعداد فريقه تكتيكيًا لكل مواجهة، مضيفًا: "اللعب ضد نيس تحت قيادته صعب للغاية. أعرفه جيدًا منذ مواجهاتنا السابقة عندما كان يقود فرقًا أخرى، وسنسعى لتقديم أداء قوي يضمن لنا النقاط الثلاث".

وختم مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته قائلاً: "أنا أكثر سعادة بمستوانا الدفاعي مقارنة بالموسم الماضي. نتحسن باستمرار وسنواصل العمل حتى نكون أكثر صلابة، وأتمنى أن نقلل من عدد الأهداف التي نتلقاها خلال الفترة المقبلة".