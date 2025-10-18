تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي

انتهت مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 بقيادة المدرب لويس إنريكي.

بداية نارية لباريس سان جيرمان

دخل الفريق الباريسي اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السادسة عبر برادلي باركولا، الذي استغل بداية مثالية ليضع باريس في المقدمة أمام جماهيره.

ستراسبورج يقلب النتيجة قبل الاستراحة



ورغم تقدم أصحاب الأرض، تمكن ستراسبورج من العودة للمباراة عند الدقيقة 26 من الشوط الأول عبر لاعبه بانيتشيلي الذي أدرك التعادل.

واستمر الفريق الضيف في ضغطه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقائق، حيث سجل دييجو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 41، منهياً الشوط الأول بتقدم ستراسبورج 2-1.

بانيتشيلي يعمّق جراح باريس

مع بداية الشوط الثاني، واصل ستراسبورج مفاجآته، فعاد بانيتشيلي ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيًا في الدقيقة 49، ليضع سان جيرمان تحت ضغط كبير على أرضه وبين جماهيره.



عودة باريس تبدأ بركلة جزاء

لم يستسلم باريس سان جيرمان رغم التأخر بثلاثية، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 58 ترجمها جونسالو راموس بنجاح، ليقلص الفارق ويعيد الأمل لرفاقه.

سيني مايولو يخطف التعادل

واصل أصحاب الأرض محاولاتهم الهجومية المكثفة، وتمكن سيني مايولو من إدراك التعادل في الدقيقة 79، بعد مجهود جماعي أنهى الكرة في الشباك، ليعيد النتيجة إلى التعادل 3-3.

نهاية مثيرة وتقاسم النقاط

استمرت محاولات الطرفين في الدقائق الأخيرة، لكن دون تسجيل أهداف إضافية، ليُطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية واحدة من أقوى مباريات الجولة بتعادل مثير ومستحق بين باريس سان جيرمان وستراسبورج بثلاثة أهداف لكل فريق



