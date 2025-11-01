باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على نظيره نيس، بهدف نظيف، في إطار الجولة 11 ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدف باريس في الدقيقة 95 عن طريق جونكالو راموس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - زبارني - ويليام باشو - نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - زائير إيمري

خط الهجوم: برادلي باركولا - سيني مايولو - خفيتشا كفاراتسخيليا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي فريق نيس في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.