مفاجأة| تحذير من تناول المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة خلال الامتحانات

حذرت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، من لجوء بعض الطلاب إلى استخدام أدوية أو مكملات غذائية ومنشطات للتركيز دون إشراف طبي، مؤكدة أن كثيرًا مما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الأساس العلمي ويشكل خطرًا على الصحة.

وقالت الدكتورة رشا عزت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن بعض الأدوية التي يلجأ إليها الطلاب في فترات الامتحانات تكون مخصصة في الأساس لعلاج اضطرابات مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه، مشددة على أن استخدامها من قبل أشخاص أصحاء أمر غير آمن على الإطلاق، لأن الدواء في جوهره مادة كيميائية، حتى وإن كان مصدرها عشبيًا، وله آثار جانبية قد تفوق أي فائدة متوقعة.

وأكدت الدكتورة رشا عزت أن المكملات الغذائية لا يجب التعامل معها باعتبارها وسيلة سحرية لزيادة التركيز أو التحصيل، موضحة أن تناول أي مادة فعالة دون وصفة طبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لاسيما في ظل اختلاف الحالة الصحية من شخص لآخر.

وأضافت الدكتورة رشا عزت أن بعض المنتجات الشائعة، وعلى رأسها مشروبات الطاقة، تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، والجفاف، والإجهاد الشديد للجهاز العصبي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الكلى والبنكرياس.

وشددت الدكتورة رشا عزت على أنه لا يوجد ما يُسمى بمكمل غذائي آمن للجميع دون استثناء، مؤكدة أن حتى الفيتامينات المتعددة يجب تناولها بحساب، ويفضل أن تكون تحت إشراف طبي، خاصة لدى الطلاب في المراحل العمرية الصغيرة.