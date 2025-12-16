قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
مفاجأة| تحذير من تناول المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة خلال الامتحانات

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

حذرت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، من لجوء بعض الطلاب إلى استخدام أدوية أو مكملات غذائية ومنشطات للتركيز دون إشراف طبي، مؤكدة أن كثيرًا مما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الأساس العلمي ويشكل خطرًا على الصحة.

وقالت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن بعض الأدوية التي يلجأ إليها الطلاب في فترات الامتحانات تكون مخصصة في الأساس لعلاج اضطرابات مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه، مشددة على أن استخدامها من قبل أشخاص أصحاء أمر غير آمن على الإطلاق، لأن الدواء في جوهره مادة كيميائية، حتى وإن كان مصدرها عشبيًا، وله آثار جانبية قد تفوق أي فائدة متوقعة.

وأكدت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن المكملات الغذائية لا يجب التعامل معها باعتبارها وسيلة سحرية لزيادة التركيز أو التحصيل، موضحة أن تناول أي مادة فعالة دون وصفة طبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لاسيما في ظل اختلاف الحالة الصحية من شخص لآخر.

وأضافت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن بعض المنتجات الشائعة، وعلى رأسها مشروبات الطاقة، تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، والجفاف، والإجهاد الشديد للجهاز العصبي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الكلى والبنكرياس.

وشددت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أنه لا يوجد ما يُسمى بمكمل غذائي آمن للجميع دون استثناء، مؤكدة أن حتى الفيتامينات المتعددة يجب تناولها بحساب، ويفضل أن تكون تحت إشراف طبي، خاصة لدى الطلاب في المراحل العمرية الصغيرة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

مفتي الجمهورية

المفتي يعلن توصيات الندوة الدولية.. 13 وصية أبرزها دعم جهود السلام العالمي

الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة القراءة الصيفية 2025

الدكتورة عائشة المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة

عائشة المناعي: دار الإفتاء المصرية تقدم نموذجًا واعيًا في التعامل مع الواقع الإنساني

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

