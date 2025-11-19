شيكابالا يصل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا برفقة زوجته

وصل محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إلى مقر الحفل السنوي للأفضل في القارة السمراء 2025، والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من وصول شيكابالا إلى مقر الحفل رفقة زوجته "سارة"، للمشاركة في تقديم جائزة الأفضل.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب داخل أفريقيا.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، مساء الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، في مراكش بالمغرب. وتضم القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في أفريقيا 2023:

بيرسي تاو.

فيستون مايلي.

بيتر شالوليلي.

وأعلن "كاف" القائمة النهائية للمدربين المنافسين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا ولم يكن من ضمنهم مدرب الأهلي مارسيل كولر وهم:-

عبد الحق بن شيحة

وليد الركراكي

أليو سيسه