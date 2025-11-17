كاف يعتمد إستاد برج العرب رسميًا لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - رسميا علي عودة استاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الي الاتحاد المصري بعد الزيارة التي قام بها لجنة من الاتحاد الأفريقي و اتحاد الكرة ، بالموافقة علي استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات و الاشتراطات التنظيمية والفنية .

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قد وافق بشكل رسمي علي إقامة مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي في ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد رفض السلطات المغربية نقله إلى ملعب المركّب الرياضي مولاي عبد الله.