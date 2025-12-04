قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
دعاء تيسير الأمور الصعبة والمعقدة.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة
فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

وصفة القلقاس بدون السلق الأخضر

القلقاس
القلقاس
ريهام قدري

إذا كنت تودين عمل القلقاس بطريقة سهلة نقدم لكي وصفة القلقاس بدون سلق.


المكوّنات
كيلو واحد من القلقاس المقطّع إلى مكعّبات.
كوبان من المرق (لحم أو دجاج أو خضار).
حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
عشرة فصوص من الثوم المفروم.
ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
عصير ليمونة (اختياري).


طريقة التحضير
تسخين المرق: ضعي المرق في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان.
طهي القلقاس مباشرة: أضيفي مكعّبات القلقاس إلى المرق المغلي دون سلقٍ مسبق، واتركيه على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج ويصبح طريًّا.
تحضير “التقلية”: في مقلاة منفصلة، سخّني السمن، ثم أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يكتسب اللون الذهبي. بعد ذلك أضيفي الكزبرة المفرومة وحرّكيها مع الثوم لمدة دقيقة.
إضافة التقلية إلى القلقاس: اسكبي مزيج الثوم والكزبرة فوق القلقاس في القدر، وحرّكي جيدًا.
اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يكتسب النكهة.
 

أضيفي الملح والفلفل حسب الذوق، ويمكن إضافة عصير الليمون لمن يرغب بنكهةٍ مائلة إلى الحموضة.

القلقاس القلقاس بدون سلق السلق

