وصفة القلقاس بدون السلق الأخضر

إذا كنت تودين عمل القلقاس بطريقة سهلة نقدم لكي وصفة القلقاس بدون سلق.



المكوّنات

كيلو واحد من القلقاس المقطّع إلى مكعّبات.

كوبان من المرق (لحم أو دجاج أو خضار).

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

عشرة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عصير ليمونة (اختياري).



طريقة التحضير

تسخين المرق: ضعي المرق في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان.

طهي القلقاس مباشرة: أضيفي مكعّبات القلقاس إلى المرق المغلي دون سلقٍ مسبق، واتركيه على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج ويصبح طريًّا.

تحضير “التقلية”: في مقلاة منفصلة، سخّني السمن، ثم أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يكتسب اللون الذهبي. بعد ذلك أضيفي الكزبرة المفرومة وحرّكيها مع الثوم لمدة دقيقة.

إضافة التقلية إلى القلقاس: اسكبي مزيج الثوم والكزبرة فوق القلقاس في القدر، وحرّكي جيدًا.

اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يكتسب النكهة.



أضيفي الملح والفلفل حسب الذوق، ويمكن إضافة عصير الليمون لمن يرغب بنكهةٍ مائلة إلى الحموضة.