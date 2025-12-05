ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللب والسوداني

يعتاد الكثير تناول اللب والسوداني بالسهرة في الإجازة فهو له فوائد كبيرة على الجسم، لكن مثل أي أطعمة غنية بالدهون، يجب الاعتدال. إليك أبرز ما يحدث عند تناولهما:



1. تقوية القلب والأوعية الدموية

اللب والفول السوداني غنيان بـ الدهون الصحية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستوى الكولسترول الضار (LDL) ورفع الكولسترول الجيد (HDL).

يحتويان على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والمركبات الفلافونويدية، التي تحمي خلايا القلب من التلف.

2. تحسين صحة الدماغ

الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E تساعد في دعم وظائف الدماغ والذاكرة.

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول المكسرات بانتظام قد يقلل من خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

3. مصدر غني بالبروتين والألياف

الفول السوداني مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يساعد في بناء العضلات والشعور بالشبع.

الألياف الغذائية تحسن عملية الهضم وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

4. دعم المناعة والعظام

يحتوي على معادن مهمة مثل المغنيسيوم، الزنك، والفسفور، التي تدعم العظام وتقوي جهاز المناعة.

5. زيادة الطاقة والتحكم بالوزن

غني بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، ما يمنح الجسم طاقة طويلة المدى.

عند تناوله باعتدال، يساعد على التحكم في الشهية لأنه يعطي شعورًا بالشبع.



الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب السعرات العالية.



بعض الأشخاص لديهم حساسية من الفول السوداني، ويمكن أن تسبب لهم أعراض خطيرة.



يفضل تناوله غير مملح وغير محمص بالزيوت الزائدة للاستفادة القصوى.