ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير يوميا

ريهام قدري

الجرجير واحد من أكثر الخضروات الورقية فائدة للجسم، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تعزز الصحة العامة. ومع تزايد الاهتمام بالغذاء الطبيعي، يتساءل كثيرون عن تأثير تناول الجرجير يوميًا على الصحة. وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الفوائد الصحية التي يمكن أن يحققها الاعتماد اليومي على هذه النبتة الغنية بالعناصر الغذائية.

فوائد تناول الجرجير يوميًا
1. دعم صحة القلب
الجرجير غني بـالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يساعد على خفض ضغط الدم تدريجيًا وتقليل الالتهابات الداعمة لصحة القلب.
2. تقوية المناعة
يحتوي على فيتامين C وA، وهما عنصران مهمان لتقوية الجهاز المناعي ودعم مقاومة العدوى.
3. تحسين الهضم
الألياف الموجودة في الجرجير تساعد على تليين الأمعاء، ما يقلل من الإمساك ويحسّن حركة الجهاز الهضمي.
4. تحسين صحة البشرة والشعر
بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين A، يساعد الجرجير على:
نضارة البشرة
تقليل ظهور البقع
تقوية بصيلات الشعر
5. دعم صحة العظام
يحتوي على فيتامين K الضروري لثبات الكالسيوم في العظام، مما يدعم قوتها على المدى الطويل.
6. خفض سكر الدم بشكل بسيط
الألياف الموجودة به قد تساعد في تقليل امتصاص السكر، مما يحسّن مستوى الجلوكوز بعد الوجبات.
7. المساعدة في فقدان الوزن
لأنه منخفض السعرات وعالي الألياف والماء، يعطي إحساسًا بالشبع دون إضافة سعرات عالية.
تنبيهات بسيطة
الإفراط المبالغ فيه قد يسبب اضطرابًا في المعدة لدى بعض الأشخاص.
مريضو الغدة الدرقية يُفضّل أن لا يكثروا من الخضروات الورقية النيئة من الفصيلة الصليبية (ومنها الجرجير) دون استشارة الطبيب.

