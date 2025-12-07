رسميا الآن.. أسعار الدولار بالبنوك في ختام التعاملات

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباينا محدودا في البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الاحد وفقا لاخر تحديث معلن من البنوك في ختام التعاملات.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.64 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي47.63 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك التنمية الصناعية 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك القاهرة 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه بنك إتش إس بي سي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار بنك الإسكندرية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد 47.54 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع