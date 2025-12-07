قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بولندا يهاجم أمريكا: أوروبا حليفكم الأقرب لا مشكلتكم
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للسلة
المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
اقتصاد

رسميا الآن.. أسعار الدولار بالبنوك في ختام التعاملات

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباينا محدودا في البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الاحد وفقا لاخر تحديث معلن من البنوك في ختام التعاملات.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.64 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي47.63 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك التنمية الصناعية 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك القاهرة 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه بنك إتش إس بي سي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار بنك الإسكندرية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد 47.54 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

