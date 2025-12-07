سعر الدولار اليوم 7-12-2025

ارتفع سعر الدولار في مصر بمقدار طفيفًا في مستهل تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 على مستوي البنوك المصرية

الدولار يصعد

وصل حجم صعود الدولار امام الجنيه مقدار قرشَا واحدًا منذ آخر تداول له يوم الخميس الماضي على مستوى الجهاز المصرفي المحلي

البنوك تعود من الإجازة

وعادت البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكًأ حكوميًأ وخاصًا للعمل مرة أخري بعد إجازة استمرت يومين اثنين وهي الإجازة الدورية الممنوحة لكل العاملين بالجهاز المصرفي من قبل البنك المركزي المصري

آخر تحديث لسعر الدولار

أظهر آخر تحديث مسجل لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي"

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي QNB"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، فيصل الاسلامي، مصر، التعمير والاسكان، HSBC"

متوسط سعر الدولار

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".