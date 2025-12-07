قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 7-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار في مصر بمقدار طفيفًا في مستهل تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 على مستوي البنوك المصرية

الدولار يصعد

وصل حجم صعود الدولار امام الجنيه مقدار قرشَا واحدًا منذ آخر تداول له يوم الخميس الماضي على مستوى الجهاز المصرفي المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنوك تعود من الإجازة

وعادت البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكًأ حكوميًأ وخاصًا للعمل مرة أخري بعد إجازة استمرت يومين اثنين وهي الإجازة الدورية الممنوحة لكل العاملين بالجهاز المصرفي من قبل البنك المركزي المصري

آخر تحديث لسعر الدولار

أظهر آخر تحديث مسجل لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه 

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47,47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي"

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي QNB"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري"

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، فيصل الاسلامي، مصر، التعمير والاسكان، HSBC"

متوسط سعر الدولار

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي الدولار في الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

ترشيحاتنا

Galaxy S23

قبل ما تشتريه.. 4 أسباب تجعلك تفكر مرتين قبل اقتناء Galaxy S23

كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2015

اركب شيري أريزو 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد