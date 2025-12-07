قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد
«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025
«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟
الخبراء في «صالون الإعلام» يؤكدون: لا تنمية حقيقية دون إعلام واعٍ… والأسرة خط الأمان للمجتمع والدولة
رغم التعادل أمام الإمارات.. مروان حمدي: الفراعنة قادرون على حسم التأهل
حول حادث السبّاح يوسف.. خبير قلب يكشف: توقف الإنعاش 10 ثوانٍ فقط قد يحرم المريض من الحياة|فيديو
بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل
برق ورعد في سماء مدينة شرم الشيخ .. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار | شاهد
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل
بعثة سيدات الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لكأس العالم للأندية
مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

سعر الدولارر
سعر الدولارر
محمد يحيي

أظهر سعر أعلى دولار أمام الجنيه وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل البنوك المصرية.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وبلغ أخر تحديث سجله أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع 

الدولار

بنوك تبيع الدولار بسعر أغلي

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه في  بنوك "نكست، مصرف أبو ظبي الإسلامي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

ثبات الدولار

واستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل البنوك المصرية.

استقرار مستمر 

وعلى مدار الـ 3 أيام الماضية على التوالي، شهد سعر الدولار ثباتاً دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

بدء العمل اليوم

بدأت البنوك المصرية عملها اعتبارا من اليوم الأحد، بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي، اعتبارا من الجمعة الماضية ولمدة يومين اثنين.

ثبات سعر الدولار

وشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه منذ آخر تعامل في البنوك منذ الخميس الماضي، وحتى اختتام تداولات اليوم بمختلف البنوك المصرية.

الدولار

لماذا استقر الدولار

تعرض سعر الدولار للاستقرار أمام الجنيه، نظرا لتعطل العمل في البنوك والسوق الرسمية منذ مساء الخميس الماضي وبدء تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية والتي بدأت الجمعة وحتى مساء السبت.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

متوسط سعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، البركة، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "نكست، مصرف أبو ظبي الإسلامي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ثاني أعلى سعر دولار

بلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قطر الوطني QNB".

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر بحلول أبريل 2026 أي بعد 4 أشهر من الآن؛ بعد أن استحق متوسط أجل قبل منتصف العام الجاري، ضمن الشريحة الأولى من تلك الودائع.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن مصر تحتفظ بودائع كويتية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار موزعة على جزئين أولهما مستحقة في أبريل من كل عامٍ، والجزء الثاني منها مستحق في سبتمبر من كل عام.

في المقابل تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار، وهي مستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم، بالإضافة لـ 5 مليارات أخرى، هي وديعة قصيرة الأجل لدى المملكة طرف مصر.

ونجحت مصر في مارس 2023 من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 35 مليار دولار حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثمارات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار، إذ تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية حيث تم تسوية تلك المديونية طرف مصر.

وارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

وتضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية، بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

منتخب مصر

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

خلال مناقشة التقرير

معهد التخطيط: تقرير التنمية العربية لعام 2025 يمثل مرجعًا لتحليل مستقبل أسواق العمل في المنطقة

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 6-12-2025

مبنى طبي لجامعة بنها الأهلية بالعبور الجديدة

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص مبنى طبي لجامعة بنها الأهلية بالعبور الجديدة

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش

فيديو

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

