صفقة يوم واحد .. Best Buy تخفّض Surface Pro 12 بمقدار 250 دولار

صفقة Best Buy الحالية على جهاز Microsoft Surface Pro 12 تجعل منه واحدًا من أقوى عروض أجهزة ويندوز الهجينة مع اقتراب موسم الأعياد، حيث يحصل المشترون على خصم كبير بقيمة 250 دولارًا لمدة يوم واحد فقط.

يهبط هذا التخفيض بسعر الجهاز مع لوحة المفاتيح من 899.99 دولار إلى 649.99 دولار، ليصبح خيارًا مغريًا لأي مستخدم يبحث عن بديل قوي للابتوب يعمل بنظام ويندوز 11 بسعر أقل.​

خصم يوم واحد قبل الأعياد

يشير التقرير إلى أن عرض Best Buy محدود بزمن، حيث ينتهي في نهاية اليوم، ما يجعل قرار الشراء يجب أن يكون سريعًا لمن يريد الاستفادة من التخفيض قبل عودة السعر لمستواه الأصلي. تأتي هذه الصفقة في وقت حساس قبل أقل من ثلاثة أسابيع على عيد الميلاد، لتقدم حلاً مثاليًا كهدية لعشّاق ويندوز دون إرهاق الميزانية.​



جهاز 2 في 1: تابلت ولابتوب في آن واحد

Surface Pro 12 (نسخة 2025) هو جهاز هجين من فئة 2 في 1 يعمل كجهاز لوحي مع شاشة لمس بقياس 12 إنش، وفي الوقت نفسه يتحول إلى لابتوب كامل عند توصيله بلوحة المفاتيح المضمنة في الصفقة. هذا التصميم يمنح المستخدم مرونة عالية بين وضع الإنتاجية (كتابة، تحرير مستندات، عمل مكتبي) ووضع الترفيه (تصفح، مشاهدة محتوى، استخدامه كجهاز لوحي خفيف).​

مواصفات قوية لعشّاق الإنتاجية

يتضمن العرض نسخة Wi‑Fi فقط من Surface Pro 12 مع معالج Qualcomm Snapdragon X Plus، وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

تجعل هذه المواصفات الجهاز مناسبًا لمستخدمي الإنتاجية المتوسطة إلى العالية، بما في ذلك تعدد المهام، تشغيل تطبيقات أوفيس الثقيلة، والعمل على المتصفح مع عدد كبير من الألسنة المفتوحة.​

شاشة PixelSense مع 90 هرتز

يأتي الجهاز بشاشة PixelSense LCD بدقة 2196×1464 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، ما يوفر صورة حادة وتجربة سلسة في التمرير والتنقل داخل التطبيقات والويب.

يجعل هذا المزيج من الحدة والسلاسة Surface Pro 12 مناسبًا ليس فقط للعمل المكتبي، بل أيضًا لمشاهدة الفيديو، الرسم الخفيف، وتطبيقات المبدعين.​

بطارية تصل حتى 16 ساعة استخدام

من أبرز نقاط القوة في Surface Pro 12 عمر البطارية، حيث يذكر التقرير أن الجهاز قادر على تقديم ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي بين الشحنات.

هذا الرقم يضعه في فئة الأجهزة القادرة على تحمّل يوم عمل كامل، أو رحلة سفر طويلة، دون الحاجة المتكررة إلى الشحن، ما يعزز جاذبيته كجهاز أساسي لطلاب الجامعة والمحترفين المتنقلين.​

مزايا إضافية: كاميرا، صوت، ومنافذ

يدعم الجهاز كاميرا أمامية مع ميزة Windows Hello للتعرف على الوجه للدخول الآمن والسريع إلى النظام، إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 10 ميجابيكسل للتصوير أو مسح المستندات.

كما يوفر مكبرات صوت ستيريو بقدرة 2 واط مع دعم Dolby Atmos، إلى جانب منفذي USB‑C يمنحان مرونة في توصيل الشاشات الخارجية والإكسسوارات المختلفة.​

صفقة مثالية لعشّاق ويندوز

يوضح التقرير أن هناك نسخًا أقوى مثل Surface Pro 13 الأكبر والأعلى أداءً، لكنها لا تصل إلى هذا المستوى من السعر المنخفض مع لوحة مفاتيح مدمجة.

لذلك يُنظر إلى صفقة Best Buy الحالية على Surface Pro 12 باعتبارها “فرصة ذهبية” لكل من يريد جهاز ويندوز 2 في 1 حديث بمواصفات قوية وسعر منافس قبل موسم الأعياد.