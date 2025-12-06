متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

بلع متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت، نحو 47.55 جنيه للبيع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام في مصر.

استقرار سعر الدولار اليوم

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في بنوك( نكست، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الشركة المصرفية) لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في بنوك (الأهلي، مصر، المصرف العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي،تنمية الصادرات، ،قطر الوطني) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، إتش إس بي سي HSBC ، المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، البركة، الأهلى الكويتي، قناة السويس) نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول) عند 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في بنك الإسكندرية عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي، رسميا، مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي عند 47.50 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم السبت

47.53 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم السبت

47.53 جنيه للبيع.