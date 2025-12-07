قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور
مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة
متظاهرون حاشدة ضد ترامب .. ورفض واسع للحرب على فنزويلا
الأرصاد تحذّر من الطقس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
محمد متولي يكشف موقف الزمالك القانوني تجاه مُطالبات اللاعبين.. و«بنتايج» مش من حقه فسخ العقد
راح وساب 3 أطفال .. تفاصيل صادمة وراء مصرع شخص علي يد عاطل بحلوان
مش هقدر أقول حاجة ولكن.. الشيخ حسن عبد النبي لم يرصد أخطاء لهذا المتسابق | فيديو
جورفان فييرا: مصر بيتي الثاني.. والإسماعيلي قدّم كرة برازيلية خلال جيل بركات وأوتاكا
محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحق المصرى .. اليوم
استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية.. قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 7-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل البنوك المصرية.

استقرار مستمر 

وعلى مدار ال3 أيام الماضية على التوالي، شهد سعر الدولار ثباتاً دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

بدء العمل اليوم

وبدأت البنوك المصرية عملها اعتبارا من اليوم الأحد، بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الجمعة الماضية ولمدة يومين اثنين.

ثبات سعر الدولار

وشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه منذ آخر تعامل في البنوك منذ الخميس الماضي وحتي اختتام تداولات اليوم بمختلف البنوك المصرية.

الدولار

لماذا استقر الدولار

تعرض سعر الدولار للاستقرار أمام الجنيه، نظرا لتعطل العمل في البنوك والسوق الرسمية منذ مساء الخميس الماضي وبدء تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية والتي بدأت أمس الجمعة وحتي ساعات من مساء اليوم السبت.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

متوسط سعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك،التعمير والاسكان، المصري الخليجي، البركة، الأهلي الكويتي",

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ثاني أعلي سعر 

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي،المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قطر الوطني QNB"

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر بحلول إبريل المقبل أي بعد 4 شهور من الآن، بعد أن استحق متوسط أجل قبل منتصف العام الجاري ، ضمن الشريحة الأولي من تلك الودائع.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن مصر تحتفظ بودائع كويتية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار موزعة على جزئين أولهما مستحقة في إبريل من كل عام و الجزء الثاني منها مستحق في سبتمبر من كل عام.

في المقابل تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار وهي مستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم بالإضافة لـ5 مليارات أخري هي وديعة قصيرة الأجل لدى المملكة طرف مصر.

ونجحت مصر في مارس 2023 من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 35 مليار دولار حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثتمارات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار ، إذ تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية حيث تم تسوية تلك المديونية طرف مصر.

وارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

و تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.

أقل سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

أحدث تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

الغندور

خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية

لشيخ خالد الجندي

كيف تكون عبدًا لله وفي نفس الوقت حرً؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد