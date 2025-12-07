عروض سيئة.. إسلام صادق يعلق على تعادل منتخب مصر مع الإمارات

علق الإعلامي إسلام صادق علي تعادل منتخب مصر أمام الإمارات في بطولة كأس العرب.

تعليق إسلام صادق

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب "طولان"يواصل عروضه السيئة ويتعادل إيجابيا ١-١مع الإمارات في بطولة كأس العرب ..منتخب "طولان" يقدم عروضا متواضعه مقارنة بالجزائر والمغرب وفلسطين!".

شوبير: الفوز على الأردن يضمن تأهل مصر في كأس العرب

وكان قد قال الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» إن منتخب مصر ما زال يمتلك فرصة قوية للتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العرب، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وأوضح شوبير أن الفوز على الأردن سيمنح الفراعنة بطاقة التأهل مباشرة، إذ سيصل المنتخب إلى خمس نقاط تضمن له المركز الثاني دون انتظار نتائج أخرى.

وأضاف أن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا بشرط أن تنتهي مواجهة الإمارات والكويت في التوقيت نفسه بنتيجة التعادل، رغم اعتقاده بأن المباراة لن تنتهي بلا فائز لرغبة المنتخبين في التأهل.

وأكد شوبير أن مواجهة الأردن تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، مشيرًا إلى قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز رغم التطور الواضح في أداء المنتخب الأردني خلال الفترة الأخيرة. وقال: «كل شيء وارد.. مصر ممكن تكسب، والأردن كذلك».

وتحدث عن النهضة التي يشهدها المنتخب الأردني تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي، الذي واصل العمل الذي بدأه مواطنه الحسين عموتة، مستندًا إلى الإرث الذي تركه الراحل محمود الجوهري في تطوير كرة القدم الأردنية.

وأشار شوبير إلى أن فرص تأهل مصر تتراوح بين 50% و70%، خاصة بعد أن ضمن الأردن صدارة المجموعة وتأهله، مما قد يدفع جهازه الفني لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين وإشراك لاعبين لم يحصلوا على فرص كافية، خصوصًا بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في مباراة الكويت.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الفراعنة أمام فرصة حقيقية للتأهل، بشرط التركيز واستغلال الظروف الفنية للمنافس والعمل على تحقيق الفوز دون التعلق بنتائج الآخرين.