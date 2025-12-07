قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
أبرز 10 لتصريحات لانفجار صلاح: الوعود لم تنفذ ليفربول تخلى عني.. وعلاقتي بسلوت انقطعت دون سبب

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أثار محمد صلاح حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

وأوضح النجم المصري أنه أخبر عائلته بالحضور إلى مواجهة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه سيستمتع بهذه المباراة لأنها ربما تكون "وقفة وداع".

وانتقد صلاح النتائج الأخيرة، معتبرًا أن الأهداف التي يستقبلها الفريق "سخيفة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يهاجم زملاءه.

وأكد أنه سيظل يحب ليفربول دائمًا، إلا أن ما يمر به حاليًا "غير مقبول وغير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم.

أبرز 10 تصريحات لمحمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء

1. "قدمت الكثير لليفربول على مدار السنوات، وخاصة الموسم الماضي، ولا أعرف لماذا أصبحت على مقاعد البدلاء الآن."

2. "أشعر أن النادي تخلى عني.. وكأن هناك من يريد إلقاء اللوم كله علي."

3. "حصلت على وعود كثيرة خلال الصيف، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي منها."

4. "كنت دائمًا أقول إن علاقتي بالمدرب سلوت جيدة، لكنها انقطعت فجأة دون تفسير."

5. "يبدو، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني أن أستمر داخل النادي."

6. "أخبرت عائلتي أن تحضر مباراة برايتون لأنها ربما تكون مباراتي الأخيرة في آنفيلد."

7. "سأستمتع بمباراة برايتون لأنها قد تكون وداعًا للجماهير قبل ذهابي إلى كأس أمم إفريقيا."

8. "لا أقبل هذا الوضع.. قدّمت الكثير للنادي ولا أستحق ما يحدث."

9. "لا أهاجم زملائي، لكننا نستقبل أهدافًا سخيفة ونعاني من تكرار الأخطاء الدفاعية."

10. "أحب ليفربول وسأظل أحبه، لكن ما يحدث غير مفهوم بالنسبة لي، وكأن النادي يتجاهلني وكأنني أصبحت مشكلة."

