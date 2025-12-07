قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الفوز على الأردن يضمن تأهل مصر في كأس العرب

شوبير
شوبير

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» إن منتخب مصر ما زال يمتلك فرصة قوية للتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العرب، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وأوضح شوبير أن الفوز على الأردن سيمنح الفراعنة بطاقة التأهل مباشرة، إذ سيصل المنتخب إلى خمس نقاط تضمن له المركز الثاني دون انتظار نتائج أخرى. 

وأضاف أن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا بشرط أن تنتهي مواجهة الإمارات والكويت في التوقيت نفسه بنتيجة التعادل، رغم اعتقاده بأن المباراة لن تنتهي بلا فائز لرغبة المنتخبين في التأهل.

وأكد شوبير أن مواجهة الأردن تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، مشيرًا إلى قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز رغم التطور الواضح في أداء المنتخب الأردني خلال الفترة الأخيرة. وقال: «كل شيء وارد.. مصر ممكن تكسب، والأردن كذلك».

وتحدث عن النهضة التي يشهدها المنتخب الأردني تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي، الذي واصل العمل الذي بدأه مواطنه الحسين عموتة، مستندًا إلى الإرث الذي تركه الراحل محمود الجوهري في تطوير كرة القدم الأردنية.

وأشار شوبير إلى أن فرص تأهل مصر تتراوح بين 50% و70%، خاصة بعد أن ضمن الأردن صدارة المجموعة وتأهله، مما قد يدفع جهازه الفني لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين وإشراك لاعبين لم يحصلوا على فرص كافية، خصوصًا بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في مباراة الكويت.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الفراعنة أمام فرصة حقيقية للتأهل، بشرط التركيز واستغلال الظروف الفنية للمنافس والعمل على تحقيق الفوز دون التعلق بنتائج الآخرين.

شوبير منتخب مصر الاردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لكل خطوة أحدثت فرقاً

أرشيفية

ترامب يمنح لبنان فرصة أخيرة لتجريد حزب الله من سلاحه

صورة أرشيفية

كاتب صحفي: تعاون مصري إيطالي لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة تخدم سوق العمل

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد