الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوط ممتع .. أحمد شوبير يعلق علي مباراة الجزائر والبحرين

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي الشوط الأول  في منتخب الجزائر على نظيره منتخب البحرين ضمن مباريات كأس العرب.

شوبير 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نهاية الشوط الأول الممتع بتقدم الجزائر على البحرين بنتيجة 3-1 في كأس العرب".

الشوط الأول 

أنهي منتخب الجزائر الشوط الأول بالتقدم علي نظيره منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات ثاني جولات بطولة كأس العرب في قطر 2025.

تقدم منتخب الجزائر على نظيره منتخب البحرين بهدفين مقايل هدف فى 6 دقائق فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

أحرز منتخب الجزائر الهدف الأول البحرين فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

أحرز رضوان بركان هدف منتخب الجزائر الأول في شباك البحرين فى الدقيقة 24 من متابعة جيدة للكرة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى منتخب البحرين.

البحرين تتعادل.. وجاء الهدف بعد تمريرة من علي مدن أرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند مهدي عبد الجبار وسددها أرضية داخل الشباك في الدقيقة 28.

وفى الدقيقة 30 أضاف مهدي بركان لـ منتخب الجزائر الهدف الثاني فى شباك منتخب البحرين بكأس العرب.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر إثر عرقلة لاعب محاربو الصحراء رضوان بركان داخل منطقة الجزاء سددها ياسين بنزيه في الشباك معلنا الهدف الثالث.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين في المباراة التى تجمعهما فى الثالثة والنصف عصر اليوم بملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

