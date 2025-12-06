قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الركراكي يكشف موقف مشاركة حكيمي في أمم أفريقيا .. ويؤكد احترام مصالح الأندية

وليد الركراكي وحكيمي
وليد الركراكي وحكيمي
إسلام مقلد

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن الحالة البدنية لأشرف حكيمي وفرص لحاقه بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، في ظل غيابه المستمر منذ إصابته القوية مطلع نوفمبر الماضي.

وأكد الركراكي، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام على هامش حضوره قرعة كأس العالم 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن حكيمي يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي، مضيفًا: "حكيمي يؤدي بشكل مميز، ويجتهد من أجل المشاركة في مباراة الافتتاح. لم يتوقف عن العمل، فهو قائدنا وشخصية بارزة في الفريق، والفائز مؤخرًا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا".

احترام حكيمي

وشدد المدير الفني لأسود الأطلس على احترامه الكبير لرغبة اللاعب في العودة السريعة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة مصلحة ناديه باريس سان جيرمان، قائلًا: "أحترم إصرار حكيمي، ولكن علينا أيضًا أن نراعي مصالح الأندية المرتبطة بعقود مع لاعبينا، كما نطالبهم دائمًا بمراعاة مصلحة المنتخب. العلاقة المتبادلة مهمة، والأهم أن يعود لاعبونا في حالة فنية وبدنية جيدة".

غياب حكيمي

ويغيب حكيمي عن المشاركة منذ 4 نوفمبر الماضي، بعد إصابة قوية في كاحل القدم اليسرى نتيجة تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونخ، خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بفوز العملاق البافاري 2-1 على ملعب حديقة الأمراء ضمن دوري أبطال أوروبا، وقدّرت تقارير صحفية مدة غياب اللاعب بفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس الأمم بمواجهة جزر القمر في لقاء الافتتاح، على أن يلاقي مالي وزامبيا يومي 26 و29 ديسمبر ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية.

قرعة كأس العالم 

أما في كأس العالم 2026، فقد أوقعت القرعة أسود الأطلس في المجموعة الثالثة، حيث يستهلون مشوارهم بمواجهة البرازيل، قبل مواجهة هايتي ثم اسكتلندا في الجولتين الثانية والثالثة.

وليد الركراكي الركراكي منتخب المغرب أشرف حكيمي حكيمي كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا المنتخب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

ترشيحاتنا

مديرية أمن بني سويف

جلسة صلح تنهي خصومة ثأرية استمرت سنوات في بنى سويف

هالة صدقى

الحبس شهر لمساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز

جثة

مصرع ربة منزل إثر سقوطها من سلم منزلها في البداري بأسيوط

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد