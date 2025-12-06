الركراكي يكشف موقف مشاركة حكيمي في أمم أفريقيا .. ويؤكد احترام مصالح الأندية

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن الحالة البدنية لأشرف حكيمي وفرص لحاقه بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، في ظل غيابه المستمر منذ إصابته القوية مطلع نوفمبر الماضي.

وأكد الركراكي، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام على هامش حضوره قرعة كأس العالم 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن حكيمي يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي، مضيفًا: "حكيمي يؤدي بشكل مميز، ويجتهد من أجل المشاركة في مباراة الافتتاح. لم يتوقف عن العمل، فهو قائدنا وشخصية بارزة في الفريق، والفائز مؤخرًا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا".

احترام حكيمي

وشدد المدير الفني لأسود الأطلس على احترامه الكبير لرغبة اللاعب في العودة السريعة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة مصلحة ناديه باريس سان جيرمان، قائلًا: "أحترم إصرار حكيمي، ولكن علينا أيضًا أن نراعي مصالح الأندية المرتبطة بعقود مع لاعبينا، كما نطالبهم دائمًا بمراعاة مصلحة المنتخب. العلاقة المتبادلة مهمة، والأهم أن يعود لاعبونا في حالة فنية وبدنية جيدة".

غياب حكيمي

ويغيب حكيمي عن المشاركة منذ 4 نوفمبر الماضي، بعد إصابة قوية في كاحل القدم اليسرى نتيجة تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونخ، خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بفوز العملاق البافاري 2-1 على ملعب حديقة الأمراء ضمن دوري أبطال أوروبا، وقدّرت تقارير صحفية مدة غياب اللاعب بفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس الأمم بمواجهة جزر القمر في لقاء الافتتاح، على أن يلاقي مالي وزامبيا يومي 26 و29 ديسمبر ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية.

قرعة كأس العالم

أما في كأس العالم 2026، فقد أوقعت القرعة أسود الأطلس في المجموعة الثالثة، حيث يستهلون مشوارهم بمواجهة البرازيل، قبل مواجهة هايتي ثم اسكتلندا في الجولتين الثانية والثالثة.