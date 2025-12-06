مرموش بديل .. تشكيل مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا عن تشكيلة فريقه لمواجهة سندرلاند والمقرر إنطلاقها بعد قليل.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره سندرلاند بعد قليل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد الإتحاد فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.

الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - فيل فودين.

الهجوم: ريان شرقي - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - ناثان أكي - ريان أيت نوري - أوسكار بوب - عبد القادر خوسانوف - عمر مرموش - سافينيو - تيجاني ريندرز.