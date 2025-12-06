قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلات تواجه أخطارالسيول.. فيضانات مفاجئة تجتاح جنوب إسرائيل| صور
متعة البريميرليج.. أستون فيلا يهزم آرسنال 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
رياضة

مرموش بديل .. تشكيل مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسن العمدة

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا عن تشكيلة فريقه لمواجهة سندرلاند والمقرر إنطلاقها بعد قليل.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره سندرلاند بعد قليل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد الإتحاد فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.

الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - فيل فودين.

الهجوم: ريان شرقي - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - ناثان أكي - ريان أيت نوري - أوسكار بوب - عبد القادر خوسانوف - عمر مرموش - سافينيو - تيجاني ريندرز.

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

مديرية أمن بني سويف

جلسة صلح تنهي خصومة ثأرية استمرت سنوات في بنى سويف

هالة صدقى

الحبس شهر لمساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز

جثة

مصرع ربة منزل إثر سقوطها من سلم منزلها في البداري بأسيوط

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

