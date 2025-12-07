ميدو: منتخب مصر مازال يمتلك فرصة قوية للتأهل بكأس العرب.. بشرط

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، عن رأيه فى تعادل منتخب مصر مع نظيره الإماراتي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.



وقال ميدو عبر منصة «شاشا»: إن مروان حمدي قدّم أداءً مميزاً في الكرات العرضية، مشيداً بقرارات حلمي طولان الفنية، خاصة الاعتماد على جابر والعراقي، إلى جانب الدفع بأكرم توفيق في وسط الملعب.



وأضاف أن منتخب الأردن قد يلجأ لإراحة بعض لاعبيه بعد ضمان التأهل، وهو ما يصب في مصلحة منتخب مصر، مؤكداً أن التعادل أعاد الأمل في المنافسة على الصعود.



وأشار إلى وجود اندفاع غير محسوب من لاعبي مصر في بداية الشوط الثاني، ما منح المنتخب الإماراتي فرصة استغلال ذلك وتسجيل الهدف.



واختتم ميدو بأن المنتخب المصري ما زال يمتلك فرصة قوية للتأهل، شرط الظهور بصورة أفضل في المواجهة الحاسمة المقبلة.