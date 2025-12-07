قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني لقادة الاحتلال: يجب على إسرائيل وقف خطط ضم الضفة الغربية
في اتصال هاتفي.. مصر وإيران تؤكدان على أهمية التنسيق المشترك لحماية المصالح الثنائية
عروس المشاتي .. تعرّف على أسعار الرحلات النيلية في أسوان
عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء: نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو
نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب .. اليوم
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً
الكشف عن لقاء سري بين نتنياهو ورئيس وزراء بريطاني سابق
5 أبراج محظوظة في نهاية 2025 .. أنت منهم؟
حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور
مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء: نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. أحمد عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء
بكى  أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، على الهواء أثناء حديثه عن بطولات الرئيس السيسي وبنائه لمصر الحديثة، قائلا:" الرئيس السيسي خط أحمر".

أحمد عبد القادر ميدو: اتحبست في زنزانة انفرادي بلندن ووفد السفارة المصرية ساندني
كشف  أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، كواليس قيام  عناصر إخوان إرهابيين بمهاجمته في أحد المطاعم ببريطانيا .

أمطار وانخفاض كبير في الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بدأت تؤثر على سواحل البحر الأحمر ومناطق من سيناء، مع سقوط أمطار طوال اليوم تصل أحيانًا إلى رعدية، مشيرًا إلى أن طبيعة المنطقة ساهمت في تكوّن السيول في سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

قلت أخسر ومصر تكسب.. أحمد عبد القادر ميدو يكشف كواليس التصدي لمؤامرة الإخوان أمام السفارات
كشف أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، كيفية تمكن شباب مصر في الخارج التصدي على مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.


حسام الغمري ساخرا : الإخوان بعد حظرهم هيطلبوا أمريكا في بيت الطاعة
قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن المشغل أو الأجهزة التي تمول جماعة الإخوان الإرهابية أدركوا أن ورقة الإخوان احترقت وأصبحت هذه الورقة عبء، وعدم قدرتها على صناعة الفوضى وفق المخطط الخاص بهم والشارع المصري لم يعد يتأثر بدعايتهم.


أحمد موسى عن الحديث عن اتفاق شرم الشيخ للسلام بقرعة المونديال: إذا ذكر السلام ذكرت مصر
علق الإعلامي أحمد موسى،  على إعطاء  جائزة فيفا للسلام لدونالد ترامب  وعرض فيلم وثائقي عن اتفاق شرم الشيخ للسلام  في قرعة المونديال.

القومي للإعاقة: تحويل المحنة لمنحة يبدأ من الإيمان الداخلي والدعم الأسري
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن رحلتها مع الإعاقة بدأت في سن الرابعة عشرة بعد حادث غير مسار حياتها، لكنها نجحت في تحويل التجربة الصعبة إلى مصدر قوة وإرادة.


بحوث الصحة الحيوانية: تمساح الشرقية لا يشكل خطرا على السكان
أكد الدكتور إيهاب هلال، الأستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، أن ظهور تمساح في مصرف بقرى الدلتا أمر غير طبيعي، مشيرًا إلى أن اقتناء الحيوانات البرية الخطرة في أماكن غير مخصصة لها غير مرغوب وغير آمن.


الجامعة العربية: دراسة جدية لمدى إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار رسمي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة حتى اللحظة، إلا أن هناك دراسة جدية لمدى إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سبقت إليه المنظمة في حالات تاريخية مثل جنوب أفريقيا وصربيا.

